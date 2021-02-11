Назван список новинок кино этой недели

Фото: Пациент Зеро, 2019г.

Большинство киноновинок недели с 8 по 14 февраля посвящены любви. Это символично, особенно накануне Дня Святого Валентина. При этом тема раскрывается в различных жанрах, сообщает Nation News.

Самой необычной стала хоррор-комедия «Пациент Зеро» режиссера Ларса Даумасо. Сюжет картины захватывает с самого начала: девушка, мечтающая уменьшить свою грудь, приезжает в странную клинику пластической хирургии, которая находится в одном из городков восточной Европы. Вместе с ней приехали мама, знающая все об улучшении внешности, и неловкий бойфренд. Оба не особо поддерживают девушку в ее желании. Вскоре эти трое начинают замечать странности, происходящие в клинике. Большинство пациентов буквально жаждут крови. Фильм можно смотреть зрителям старше 18 лет.

Фото: Что скрывает вода, 2020г.

Еще одной новинкой в жанре ужасов стал фильм «Что скрывает вода» Брэйдена Р. Дуэммлера. Это более традиционная картина. По сюжету мама вместе с дочкой приезжают в домик у озера, чтобы отдохнуть. Неожиданно оказывается, что там их ждет новый мамин возлюбленный. Юная 16-летняя дочка невольно влюбляется в него, но постепенно она начинает подозревать, что он не совсем человек, потому что замечает за ним много странностей.

Фото: Приворот. Черное венчание. 2020г.

В списке жанра ужасов представлен и российский фильм «Приворот. Черное венчание» Святослава Подгаевского. Главную героиню бросает молодой человек, что приводит ее в отчаянье. Она решает обратиться к цыганке, чтобы сделать приворот. Та ей помогает, но предупреждает, что это не приведет ни к чему хорошему. В результате парень, собравшийся жениться на другой, прямо из церкви сбегает к бывшей. И все сначала складывается как нельзя лучше. Но потом молодой человек начинает сходить с ума, превращаясь в одержимого.

Также в списке киноновинок представлены такие картины, как «Опасный соблазн», «Наш отец», «Дикая парочка», «Кроличья лапа», «Музыка крыш», «Love», аниме «Любит — не любит» и мультфильмы «Джек и механическое сердце», «Пончары. Глобальное закругление», «Пингвиненок Пороро», а также документальный проект «Селфи. Хаос и творчество».

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