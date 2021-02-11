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Педро Паскаль исполнит главную роль в сериале The Last of Us
Фото: Kinopoisk.ru

Педро Паскаль исполнит главную роль в сериале The Last of Us

Анастасия Колоскова

Кино

Актеры Педро Паскаль и Белла Рэмси станут исполнителями главных ролей в сериале «Одни из нас» (The Last of Us), основанном на одноименной компьютерной игре, для платформы HBO. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Так, Паскаль, наиболее известный по роли Мандалорца из киносаги «Звездные войны», воплотит на экране образ контрабандиста Джоэла.

Звезде «Игры престолов» Белле Рэмси досталась роль 14-летней сироты Элли. Согласно описанию персонажа, девочка не знала ничего, кроме опустошенной планеты. Она пытается укротить свой гнев и жажду неповиновения ради того, чтобы стать ключом к спасению мира.

Сюжет сериала The Last оf Us будет разворачиваться спустя 20 лет после уничтожения современной цивилизации, уточняется в статье.

Ранее сообщалось, что пилотный эпизод сериала снимет российский режиссер Кантемир Балагов, известный по фильмам «Теснота» и «Дылда».

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