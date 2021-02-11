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В Совфеде предложили объявить 2023-й Годом детского туризма
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Совфеде предложили объявить 2023-й Годом детского туризма

Елена Фролова

Общество

Годом детского туризма предложила объявить 2023 год зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. Об этом сообщает ФАН.

— От того, какими будут качество и безопасность этой отрасли, зависят здоровье, воспитание и развитие детей. К сожалению, последствия пандемии коронавирусной инфекции негативно отразились на многих сферах, в том числе и на сфере детского туризма и отдыха, — отметила сенатор.

Поэтому она считает важным обратить внимание на то, что в этой ситуации детский туризм нуждается в особой поддержке и внимании со стороны государства. По ее словам, в план мероприятий первого этапа программы «Десятилетие детства» было включено проведение Года детского туризма.

— В конце прошлого года президента вновь попросили объявить 2021-й Годом детского туризма в России. Но мы все понимаем, что нынешний год для этой темы категорически не подходит, — напомнила Татьяна Кусайко.

Она также выразила надежду на то, что 2023-й станет Годом детского туризма.

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