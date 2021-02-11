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Скончался хореограф Евгения Плющенко и Алексея Ягудина
Фото: pixabay.com

Скончался хореограф Евгения Плющенко и Алексея Ягудина

Никита Абрамов

Общество

Скончался заслуженный артист России, хореограф и и преподаватель Александр Степин. Артист много работал в балете, но наибольшей славы ему удалось добиться в фигурном катании.

Степин был хореографом-постановщиком таких знаменитых спортсменов, как Евгений Плющенко и Алексей Ягудин.

— Им восторгались не только у нас в фигурном катании, он был яркой фигурой и в мире классического балета, — рассказал тренер Алексей Мишин.

По словам Мишина, Степин сильно болел в последнее время, из-за чего не мог проводить занятия у студентов, также ему пришлось отменить танцевальные постановки.

В 2014 году программу Степина признали лучшей на Олимпиаде в Сочи, сообщает 5-tv.ru.

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