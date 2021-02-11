Камиль Ларин рассказал, что сыграл ревнивца в новом фильме

Фото: LOVE, 2021 г.

Актер театра и кино и участник знаменитого коллектива «Квартет И» Камиль Ларин считает новый фильм «Love» палитрой крайностей и их сочетаний. Об этом он рассказал ФАН.

Он исполнил в картине роль ревнивца. При этом он добавил, что в фильме есть много трогательных сюжетных линий. Премьера «Love» приурочена ко Дню всех влюбленных. Действие романтической комедии происходит в одноименном отеле.

— Это огромная, скажем так, планета или структура. Казалось бы, отель как отель, но при этом это как бы такой резервуар, в котором замешаны многие судьбы, многие «людьбы». У каждого есть своя история, как это в жизни обычно и происходит. Моя роль — ревнивец, который ищет свою супругу в стенах этого резервуара, — объяснил Камиль Ларин.

Он также добавил, что в сюжетной линии его персонажа есть своя загадка, однако раскрывать все подробности не стал.

Отметим, что в фильме Сергея Светлакова также сыграли такие актеры, как Тимур Батрутдинов, Елена Валюшкина, Екатерина Варнава, Ксения Собчак, Станислав Ярушин и другие.

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