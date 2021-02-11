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Российский разработчик создал робота-пса по американскому прототипу
Фото: pexels.com/JÉSHOOTS

Российский разработчик создал робота-пса по американскому прототипу

Никита Абрамов

Наука

Российский разработчик решений в сфере информационной безопасности разработал макет киберпса, который может двигаться, реагировать на действия, а также возвращаться на док-станцию для зарядки. Об этом компания сообщила в четверг, 11 февраля.

Сообщается, что прототипом отечественного киберпса послужил робот-пес американской компании Boston Dynamics.

— Команда RnD проводит исследование технологий компьютерного зрения на основе алгоритмов машинного обучения и адаптирует существующие наработки при использовании активных оптических систем (LIDAR). Проект нацелен на исследование применения алгоритмов машинного зрения на уровне ядра системы управления роботом при совместном использовании сервоприводов и LIDAR, — цитирует сообщение компании РИА Новости.

Основной задачей разработки является автономность действий робота при постановке и выполнении задач в промышленном секторе.

На данный момент компания не рассматривает использование робота-пса в бизнес-сфере, однако не исключается возможности его применения на опасных промышленных объектах в будущем.

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