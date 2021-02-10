Как искусственный интеллект помогает врачам из регионов

Врач-рентгенолог Максим Ерошевич составляет описание снимка в Московском референс-центре лучевой диагностики / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Порядка двухсот российских врачей подключились к новой московской диагностической платформе HUB, помогающей анализировать снимки компьютерной томографии. Вчера об этом рассказал директор Центра диагностики и телемедицины, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов.

Развивающаяся в московском здравоохранении единая цифровая платформа объединила в себе такие элементы, как единый радиологический информационный сервис, ЕМИАС, электронная медицинская карта. Теперь в работу столичного здравоохранения внедряется и искусственный интеллект.

Работа по оптимизации лучевой диагностики ведется уже давно. Так, в Москве не первый год работает референс-центр, специалисты которого дистанционно описывают снимки КТ, МРТ, рентген и так далее. Каждую неделю через экспертов центра проходит около 20 тысяч исследований. С началом пандемии коронавируса появилась необходимость создания базы исследований КТ и их обработки.

— В 2020 году была проведена первая часть эксперимента, в рамках которой к информационной системе подключили 18 алгоритмов, с помощью которых было обработано более 1,5 миллиона исследований, — рассказал Сергей Морозов.

Цифровые алгоритмы — это так называемое «компьютерное зрение», помогающее врачам обнаружить на снимках потенциальную патологию. Теперь возможность обратиться за «вторым мнением» появилась и у врачей из разных регионов страны.

Платформа HUB позволяет зарегистрировавшемуся врачу загрузить результаты КТ-исследований легких, через 5–7 минут получить результаты анализа искусственным интеллектом — трехмерную модель органа, на которой маркируются возможные участки поражения.

Также телемедицинские технологии платформы позволяют врачу обратиться к эксперту, который проведет дистанционное описание снимка.

Платформа HUB бесплатная, сейчас ее пользователям доступен лишь один алгоритм исследования снимков, но в будущем их перечень будет расширяться.

Гендиректор компании, разработавшей алгоритм, Михаил Беляев отмечает, что в перспективе, помимо очагов коронавирусной инфекции, компьютерное зрение сможет обнаруживать и другие болезни, к примеру, аневризмы аорты, компрессионные переломы позвоночника и прочие патологии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Ледихова, заместитель директора Центра диагностики и телемедицины:

—Искусственный интеллект действительно помогает врачам-рентгенологам. Мы это подтвердили в рамках эксперимента, когда врачи достаточно длительное время работали с искусственным интеллектом при описании исследований с коронавирусом.

Технология помогает врачу увидеть патологию, быстрее принять решение, сформировать правильное заключение. Но искусственный интеллект не заменит врача, основное решение и ответственность всегда будут на враче.

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