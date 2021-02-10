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Инновационную детскую присыпку для защиты от инфекций разработали в России
Фото: pixabay.com

Инновационную детскую присыпку для защиты от инфекций разработали в России

Елена Фролова

Наука

Инновационную присыпку для детей создали ученые Российской академии наук. Уникальность разработки заключается в том, что она обладает профилактическим и лечебным действием от бактерий и грибков широкого спектра. Об этом ведущий научный сотрудник Института биологии гена РАН, автор программы Игорь Гольдман рассказал News.ru.

Новый продукт является биологически безопасным и гипоаллергенным. Ученые надеются, что такая присыпка найдет широкое распространение не только среди родителей, ухаживающих за новорожденными, но и в качестве гигиенического средства для взрослых.

В постоянном и специальном уходе нуждается кожа младенца. Ученые объясняют это тем, что в складках кожного покрова малыша может скапливаться влага. Часто это приводит к различным инфекциям, нарушению сна и режима питания малыша, объяснил эксперт. Современные родители стараются справиться с данной проблемой при помощи разных присыпок, которые обладают подсушивающим действием. При этом медицинское сообщество не всегда ратует за их применение, так как многие из них не являются безвредными.

— Созданию безопасной присыпки предшествовала большая многолетняя экспериментальная работа по исследованию эффективности противоинфекционного действия биоаналога лактоферрина — как отдельно, так и в составе продукта, — пояснил Игорь Гольдман.

По его словам, ученые с успехом провели несколько необходимых исследований, доказавших биобезопасность нового продукта. В том числе академики протестировали его противоаллергенные свойства. Все опыты проводились при участии главного внештатного детского специалиста по профилактической медицине Минздрава, руководителя НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, академика Лейлы Барановой-Намазовой.

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