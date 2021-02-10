Врач-психотерапевт Якупова объяснила, почему важно открыть свое дело в декрете

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Самым важным событием для большинства женщин является рождение ребенка. При этом данный период также считается одним из самых психологически сложных этапов, так как декрет превращается в бесконечную рутину из-за постоянного присмотра за малышом. Именно в этот период специалисты рекомендуют новоиспеченным мамам начать собственный бизнес. Как это сделать и почему это важно, врач-психотерапевт Яна Якупова рассказала NEWS.ru.

— Когда мама все чаще чувствует раздражение и усталость, это никому из членов семьи не идет на пользу. Например, малышу, который еще не понимает слов, но очень хорошо чувствует настроение близких, а особенно матери. Отличным выходом из подобной ситуации станет решение завести собственное дело, — отметила врач-психотерапевт.

По ее словам, когда женщина начнет заниматься своим проектом, то есть тем, что ей нравится, она почувствует востребованность и уверенность в себе. Эксперт советует тратить на это дело порядка трех–четырех часов в день, когда малыш отдыхает.

— Если же времени все равно не хватает, по возможности пригласите бабушки или няню на эти несколько часов. Стимулом для запуска собственного бизнеса для женщины также являются ограниченное время декрета и нежелание возвращаться на прежнюю работу, — добавила Яна Якупова.

В результате, по мнению врача-психотерапевта, ребенок хоть и будет видеть уставшую маму, но она будет счастливой, поэтому будет рада времени, которое сможет провести со своим сыном или дочкой.

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