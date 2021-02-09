«Детские» и пенсии: на какие выплаты можно рассчитывать в 2021 году

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Семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано до конца марта 2021 года, нужно подать заявление на единовременную выплату. Ее размер составит пять тысяч рублей. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

Подать соответствующую заявку можно с помощью портала госуслуг, а также в клиентской службе ПФР. Согласно указу президента России, данные выплаты положены родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно.

Уточняется, что тем семьям, которые в 2020 году получали выплаты на детей до трех лет или единовременную компенсацию на детей от трех до 16 лет, дополнительные денежные средства в декабре предоставили в автоматическом режиме. Деньги были направлены на 13,7 миллиона детей.

Фото: pixabay.com

В случае если ребенок родился после 1 июля 2020 года, а родители не обращались ни за одной из указанных выплат, то заявление им необходимо подать самостоятельно до 31 марта. В нем нужно указать данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства.

Тем временем на выплаты могут рассчитывать и граждане пенсионного возраста. Чего ожидать работающим пенсионерам в 2021 году, сообщает ФАН.

Так, пенсионерам, которые в 2020 году работали, в предстоящем августе увеличат страхование пенсии исходя из баллов за периоды работы после назначения пенсии либо после предыдущего беззаявительного расчета ее размера.

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Так, в 2021 году стоимость одного пенсионного бала равна 98,86 рубля. Чтобы получить прибавку к пенсии, не нужно писать каких-либо заявлений. Увеличение произойдет автоматически.

Получатели социальных пенсий, которые продолжают работать, имеют право на выплаты за содержание иждивенцев, работу на Крайнем Севере, а также на доплаты за инвалидность. Помимо того, мужчины после 60 лет и женщины старше 55 лет имею право на досрочное назначение страховой пенсии в случаях, если они проработали более 15 лет в районах Крайнего Севера и 20 лет — в приравненных к ним местностям.

На ежегодную индексацию зарплаты могут рассчитывать работающие граждане пенсионного возраста. Работодатель должен проиндексировать заработную плату. В противном случае его ждет штраф. В тех случаях, когда пенсионера, получающего страховую пенсию, увольняют, ему должны выплатить доплату с первого числа следующего месяца после увольнения. Кроме того, работник-пенсионер может рассчитывать на компенсацию неиспользованного отпуска и пособие за увольнение из-за ликвидации организации.

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