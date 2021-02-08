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Юрист рассказал, кому прибавят пенсию в феврале
Фото: pixabay.com

Юрист рассказал, кому прибавят пенсию в феврале

Юлия Курганова

Общество

В феврале инвалидам любых категорий и ветеранам боевых действий повысят пенсию, индексация выплат составит 3,8 процента. Также увеличится пенсия у тех, кому исполнилось больше 80 лет, так как повышается и размер фиксированной страховой пенсии по старости до 6044,48 рубля. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

— Пенсионеры старше 80 лет могут получать еще и по 1200 рублей в месяц. Для этого нужно, чтобы кто-то из неработающих родственников или знакомых официально оформил уход над ними. Это могут быть даже внуки старше 14 лет, — добавил он.

Кроме того, размер пенсии по старости при одном иждивенце увеличится на 2 014 рублей в месяц, при двух — на 4 029 рублей в месяц, при трех — на 6 044 рубля.

Редин отметил, что пенсии работающим пенсионерам перестали индексироваться с 2016 года, но правительству поручили до 1 февраля 2021 года представить предложения по их увеличению, сообщает агентство «Прайм».

Читайте также: Кабмин подготовил предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

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