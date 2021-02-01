Кабмин подготовил предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

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Правительство Российской Федерации подготовило предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказали в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что доклад по данному вопросу передан в администрацию президента, сообщает РИА Новости.

Ранее Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направило в правительство предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.

Напомним, президент России Владимир Путин согласился с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым по поводу необходимости рассмотрения вопроса об индексации пенсионных выплат работающим пенсионерам. Он поручил правительству представить предложения по этому вопросу до 1 февраля 2021 года.

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