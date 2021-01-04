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Путин поручил правительству представить предложения по индексации пенсий до 1 февраля
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин поручил правительству представить предложения по индексации пенсий до 1 февраля

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по индексации пенсионных выплат для работающих пожилых граждан. Соответствующий список опубликовали на сайте Кремля в понедельник, 4 января.

Уточняется, что предложения необходимо представить до 1 февраля 2021 года.

Ранее российский лидер согласился с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым о необходимости рассмотреть вопрос об индексации пенсионных выплат работающих пенсионеров.

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