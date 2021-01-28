Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий
Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Никаких конкретных позиций по индексации пенсий пока не было определено, этот вопрос находится на обсуждении в кабмине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 28 января.

Этот вопрос рассматривают в правительстве РФ, отметил Песков в ответ на вопрос, есть ли какой-то ответ по индексации пенсий для всех пожилых россиян, а также будут ли индексироваться выплаты работающих пенсионеров.

— Вы знаете, что это тема для достаточно интенсивной дискуссии, но в данном случае никаких позиций пока не сформулировано, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее в Государственной думе назвали условия для индексации пенсий работающим пенсионерам.

Читайте также: Минтруд проиндексировал пенсии выше уровня инфляции

индексацияДмитрий Песковпенсия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Дмитрий Волкострелов
Дмитрий Волкострелов

Какой он — театр будущего

Алексей Дейкин
Алексей Дейкин

За что погибли мухи дрозофилы

Все мнения
О проекте