В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий

Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Никаких конкретных позиций по индексации пенсий пока не было определено, этот вопрос находится на обсуждении в кабмине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 28 января.

Этот вопрос рассматривают в правительстве РФ, отметил Песков в ответ на вопрос, есть ли какой-то ответ по индексации пенсий для всех пожилых россиян, а также будут ли индексироваться выплаты работающих пенсионеров.

— Вы знаете, что это тема для достаточно интенсивной дискуссии, но в данном случае никаких позиций пока не сформулировано, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее в Государственной думе назвали условия для индексации пенсий работающим пенсионерам.

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