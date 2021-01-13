В Госдуме назвали условия для индексации пенсий работающим пенсионерам

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Госдумы РФ

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов назвал условия для индексации пенсий работающим пенсионерам.

— Есть поручение президента к правительству России до 1 февраля дать предложения по выполнению намеченного. Должны быть названы источники финансирования и определен формат возврата к индексации, — сказал парламентарий корреспонденту «ВМ».

По его словам, по истечении пяти лет выплаты пенсии без учета индексации ситуация поменялась. Работающий пенсионер, как заметил Нилов, «выгоден государству»: он платит подоходный налог, за него делает взнос работодатель.

— Вопрос об индексации пенсий актуален и останется актуальным, пока не будет решен, — подчеркнул Нилов.

В Госдуме понимают, что дополнительный доход — это повышение уровня жизни и покупательской способности, заявил депутат. Работающие люди, по его словам, дольше живут и меньше болеют, соответственно, снижается нагрузка на здравоохранение.

— К подобным вещам нельзя подходить формально, — сказал руководитель комитета Госдумы по труду.

Он объяснил, что «бухгалтерская экономия» и невыплата денег снижают количество работающих пожилых людей, пенсионеры увольняются и ждут индексации пенсий. В недалеком будущем, заверил Нилов, какие-то варианты новых нормативных актов по индексации пенсий будут приняты. Политик уточнил, что в Госдуме находятся несколько законопроектов.

Ранее президент РФ Владимир Путин согласился с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым о необходимости рассмотреть вопрос об индексации пенсионных выплат работающим пенсионерам. Он поручил правительству представить предложения по этому вопросу до 1 февраля 2021 год.

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