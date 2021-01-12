Инфляция в России в 2020 году составила почти пять процентов

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В 2020 году уровень инфляции в России составил 4,91 процента. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в Росстате.

Отмечается, что годом ранее инфляция была 3,04 процента.

— В декабре 2020 года по сравнению с ноябрем 2020 года индекс потребительских цен составил 100,8 процента, по сравнению с декабрем 2019 года — 104,9 процента (в декабре 2019 года — 100,4 процента, по сравнению с декабрем 2018 года — 103 процента), — приводит данные Росстата РИА Новости.

Из этого следует, что финальные данные по полному перечню товаров и услуг совпали с предварительными, которые опубликовало ведомство 31 декабря. В Минэкономразвития предполагали, что в декабре инфляция в России окажется в диапазоне 0,6–0,7 процента, а к концу 2020 года — 4,6–4,8 процента. Однако, по данным Росстата, после снятия некоторых ограничительных мер, связанных с коронавирусом, годовая инфляция увеличилась в июле до 3,4 процента, а в ноябре — до 4,42.

Цены на услуги возросли на 2,7 процента. А на продовольственные товары — на 6,69.

Ранее стало известно, что в 2021 году пенсии проиндексировали на 6,3 процента, что превышает уровень инфляции.

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