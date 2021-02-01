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Минтруд РФ направил в кабмин предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
Фото: pixabay.com

Минтруд РФ направил в кабмин предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Кирилл Николаев

Общество

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направило в правительство предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказали в пресс-службе министерства.

Отмечается, что свои предложения Минтруд направил в установленном порядке, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин согласился с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым о необходимости рассмотреть вопрос об индексации пенсионных выплат работающим пенсионерам. Он поручил правительству представить предложения по этому вопросу до 1 февраля 2021 года.

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