Минтруд РФ направил в кабмин предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направило в правительство предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказали в пресс-службе министерства.
Отмечается, что свои предложения Минтруд направил в установленном порядке, сообщает РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин согласился с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым о необходимости рассмотреть вопрос об индексации пенсионных выплат работающим пенсионерам. Он поручил правительству представить предложения по этому вопросу до 1 февраля 2021 года.
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