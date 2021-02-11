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Таролог рассказала о тайной связи Петросяна и Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко в 2018 году официально оформили развод после 33 лет брака / Фото: http://www.e-petrosyan.ru

Таролог рассказала о тайной связи Петросяна и Степаненко

Никита Абрамов

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Юморист Евгений Петросян развелся со своей женой, артисткой Еленой Степаненко еще в 2018 году. Он начал новую жизнь со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Однако бывшие супруги до сих пор они не могут разделить имущество.

На протяжении двух лет их преследовали различные трудности в дележке имущества. Даже оценочная экспертиза затянулась на целых два года. Далее по неизвестной причине было перенесено заседание суда на месяц раньше, что ввело в шок как артистов, так и их юристов.

Все эти сложности натолкнули таролога Марианну Абравитову на мысль о том, что Петросяну не так уж просто разорвать связь с бывшей супругой.

— Дело в том, что эти люди венчались. Этот ритуал объединяет две души в единое целое, поэтому такой кармический брак крайне сложно разрушить. 20 февраля — это не окончание истории. Их претензии друг к другу никуда не денутся, — цитирует таролога 5-tv.ru.

Также Абравитова отметила, что даже после кончины юмористов, конфликты останутся и перейдут на их родственников и потомков.

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Евгений ПетросянЕлена Степаненкотаролог
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