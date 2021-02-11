Кадр из фильма «Развод по-американски» (2006)

В пятницу, 12 февраля, Православная церковь празднует Собор трех святителей: Григория Богослова, Василия Великого и Иоанна Златоуста. Поэтому в народе этот день получил название Трехсвятие, или Васильев день. Также его назвают звериный праздник или звериный свадебник.

Охота 12 февраля находилась в строжайшем запрете. Считается, что именно в этот день лесные обитатели делят между собой территорию для дальнейшего выведения питомства. В звериный свадебник не стоит отвлекать животных, ведь существует риск встретить агрессивного самца, который может представлять угрозу жизни охотника.

Существует традиция, связанная с 12 февраля, касающаяся отношений внутри семьи. Так, если в ночь на эту дату выставить за порог входной двери старую обувь, то в семье не будет скандалов. Тем же, кто уже находится в ссоре, следует поскорее помириться, чтобы избежать усугубления вражды.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как 12 февраля защититься от ссор и скандалов в семье

Приметы погоды в этот день связаны с животными. Так, зайцы в саду говорят о приближающихся морозах, выходящие на снег мыши - об оттепели, а ложащаяся на землю лошадь предвещает тепло или снег.

12 февраля отмечается День Дарвина, также известный как Международный день науки и гуманизма. Он приурочен ко дню рождения знаменитого ученого-натуралиста Чарльза Дарвина, являющегося основоположником теории естественного отбора.

Кроме того, именно 12 февраля 157 лет назад был открыт Московский зоопарк. В его вольерах тогда было 286 представителей местной фауны и домашних животных сельского хозяйства.

В этот день родились 16-й президент США Авраам Линкольн, русская балерина Анна Павлова и народная артистка РСФСР Ольга Воронец.

Именины отмечают Иван, Владимир, Федор, Василий, Степан, Петр, Григорий и Максим.

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