Коллеги Волочковой рассказали, что думают о ее расставании с возлюбленным

Фото: @volochkova_art / Официальный аккаунт Анастасии Волочковой в Instagram

В свой юбилей балерина Анастасия Волочкова решила расстаться со своим тайным возлюбленным. Ее коллеги по шоу-бизнесу рассказали, что думают о ее недавнем разрыве.

— Она — молодая женщина, и ей нужны какие-то интимные, близкие отношения. Как любому человеку, — рассказал художник Никас Сафронов.

Также он отметил, что, возможно, та благодарная и чувственная жизнь, которую хотела балерина, просто могла остаться безответной.

В свою очередь, светский журналист Феликс Грозданов отметил, что Волочковой важно, чтобы люди, которые находятся рядом с ней, были такими же идеальными, как и она сама.

— Она хотела, чтобы ее носили на руках, понимали, ценили. Возможно, этот мужчина не давал ей чего-то, — предположил Грозданов.

За год отношений Волочкова так и не раскрыла личность своего тайного поклонника. Некоторые предполагали, что ее возлюбленный не имеет отношения к творческой среде и поэтому не стремится к публичности.

— Для мужчин неактерской профессии это всегда испытание. Всегда, это мы, кто привык к театру, кино, шоу-бизнесу. Не надо, это вызывает такие эзотерические процессы, зависть и так далее, — объяснил актер Никита Джигурда в программе «Светская хроника».

Некоторые звезды заподозрили Волочкову в обмане. По мнению телеведущей Даны Борисовой, никакого молодого человека у балерины не было, а все это время она обманывала поклонников и свое окружение.

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