Экс-супруга короля Малайзии Воеводина разбила машину на севере Москвы

Фото: Аккаунт Оксаны Воеводиной в Instagram (@rihanapetra)

Оксана Воеводина, экс-супруга бывшего короля Малайзии, султана Келантан Мухаммада V, попала на своей машине в ДТП на севере Москвы. Причиной аварии, по словам Воеводиной, стал сильный снегопад.

— Инцидент произошел неподалеку от метро «Аэропорт». Машина, которой управляла Оксана, врезалась во впереди стоящее транспортное средство. Она успела нажать на тормоз, однако быстро остановить машину из-за обледенения дороги не получилось, — цитирует юриста девушки Ивана Мельникова 5-tv.ru.

Сама Воеводина в Instagram отметила, что из-за того, что дорога очень скользкая и плохое сцепление с трассой, она ударилась в резко остановившуюся машину спереди.

В результате происшествия никто не пострадал.

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