Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Онищенко рассказал, как бороться с икотой
Фото: Пресс-служба Госдумы

Онищенко рассказал, как бороться с икотой

Руслан Давлетшин

Здоровье

Для того, чтобы избавиться от икоты в бытовых условиях, в большинстве ситуаций достаточно выпить стакана воды. Правда, все зависит от причины возникновения подобного явления. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сказал бывший главный государственный санитарный врач России, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

— Если икота центрального генеза, она лечится медикаментами. Она ведь может возникать и из-за температурных реакций, и из-за каких-то продуктов. Но это даже не заболевание, — отметил эксперт.

Ранее заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Владимир Парфенов говорил, что приступ икоты в редких случаях может свидетельствовать о начинающемся заболевании коронавирусной инфекцией.

Онищенко назвал эти случаи скорее экзотикой. По его словам, этот необязательный признак COVID-19, даже если он есть, не имеет никакого значения ни в диагностике, ни в раннем выявлении, ни в лечении этого заболевания, тем более, когда наблюдается вкупе с пневмонией и проблемами с дыханием из-за недостатка кислорода.

Читайте также: Ученые выяснили, как икота влияет на развитие мозга

профилактика заболеванийпневмонияОнищенко
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва кабацкая: не требуйте долива после отстоя

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Что общего у Уинстона Черчилля с Гарри Поттером

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит привозить и дарить хлам

Ольга Киселева
Ольга Киселева

Пора вновь заняться спортом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Петр Бирюков
Петр Бирюков

Убрать снег, утилизировать мусор: работа не останавливается

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Все мнения
О проекте