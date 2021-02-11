Онищенко рассказал, как бороться с икотой

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Для того, чтобы избавиться от икоты в бытовых условиях, в большинстве ситуаций достаточно выпить стакана воды. Правда, все зависит от причины возникновения подобного явления. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сказал бывший главный государственный санитарный врач России, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

— Если икота центрального генеза, она лечится медикаментами. Она ведь может возникать и из-за температурных реакций, и из-за каких-то продуктов. Но это даже не заболевание, — отметил эксперт.

Ранее заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Владимир Парфенов говорил, что приступ икоты в редких случаях может свидетельствовать о начинающемся заболевании коронавирусной инфекцией.

Онищенко назвал эти случаи скорее экзотикой. По его словам, этот необязательный признак COVID-19, даже если он есть, не имеет никакого значения ни в диагностике, ни в раннем выявлении, ни в лечении этого заболевания, тем более, когда наблюдается вкупе с пневмонией и проблемами с дыханием из-за недостатка кислорода.

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