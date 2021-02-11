Врач назвал редкий первый признак коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Приступ икоты в редких случаях может говорить о начинающемся заболевании коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Владимир Парфенов.

По его словам, за последний год описано лишь несколько подобных случаев.

— В электронной библиотеке Pubmed по теме «Икота. COVID-19» в 2020 году есть семь публикаций, — заметил Парфенов.

Отмечается, что икота при коронавирусе не имеет каких-либо специфических признаков.

Всего же науке известно около 100 возможных причин икоты. Самыми частыми из них являются заболевания желудочно-кишечного тракта или нервной системы, утверждает специалист.

Есть данные, согласно которым 55 человек из 100 тысяч обратившихся в больницу делают это из-за икоты.

— Если в целом около 3 процентов людей беспокоит икота, то среди пациентов с болезнью Паркинсона этот недуг отмечает почти каждый пятый, а среди пациентов с рефлюкс-эзофагитом — каждый десятый, цитирует доктора медицинских наук АГН «Москва»

По его словам, икоту провоцируют инсульты, травмы и опухоли головного мозга, но чаще всего такие случаи сопровождают и другие признаки поражения нервной системы.

Также, часто приступы икоты возникают из-за стресса и эмоционального расстройства, уточнил врач.

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