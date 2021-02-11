Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач назвал редкий первый признак коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Врач назвал редкий первый признак коронавируса

Анастасия Колоскова

Здоровье

Приступ икоты в редких случаях может говорить о начинающемся заболевании коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Владимир Парфенов.

По его словам, за последний год описано лишь несколько подобных случаев.

— В электронной библиотеке Pubmed по теме «Икота. COVID-19» в 2020 году есть семь публикаций, — заметил Парфенов.

Отмечается, что икота при коронавирусе не имеет каких-либо специфических признаков.

Всего же науке известно около 100 возможных причин икоты. Самыми частыми из них являются заболевания желудочно-кишечного тракта или нервной системы, утверждает специалист.

Есть данные, согласно которым 55 человек из 100 тысяч обратившихся в больницу делают это из-за икоты.

— Если в целом около 3 процентов людей беспокоит икота, то среди пациентов с болезнью Паркинсона этот недуг отмечает почти каждый пятый, а среди пациентов с рефлюкс-эзофагитом — каждый десятый, цитирует доктора медицинских наук АГН «Москва»

По его словам, икоту провоцируют инсульты, травмы и опухоли головного мозга, но чаще всего такие случаи сопровождают и другие признаки поражения нервной системы.

Также, часто приступы икоты возникают из-за стресса и эмоционального расстройства, уточнил врач.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач объяснил, как холодная погода влияет на риск заболеть коронавирусом

врачсимптомкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Все мнения
О проекте