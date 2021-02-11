Камеры выявили почти 8 тысяч поездок с непристегнутым ремнем за два месяца в Москве

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Дорожные камеры выявили порядка восьми тысяч поездок в автомобиле с непристегнутым водителем за два месяца. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Отмечается, что нарушения зафиксировали восемь камер дорожного видеонаблюдения, установленные в Москве. Они фиксируют непристегнутых водителей с декабря 2020 года.

— За два месяца (декабрь и январь) было зафиксировано 7972 случая, когда водитель был не пристегнут во время движения, — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, камеры выявили еще 247 случаев разговора водителей по телефону во время управления автомобилем, сообщает РИА Новости.

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