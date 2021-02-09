Строительство трех развязок на МКАД начнется до конца марта

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Строительство трех развязок на МКАД планируется начать в первом квартале 2021 года. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов во вторник, 9 февраля.

По его словам, в данный момент ведется работа над проектом развязки на пересечении МКАД с улицей Липецкая, которая позволит беспрепятственно выезжать на трассу М4 «Дон».

— А также на пересечении с улицы Верхние Поля и улицы Капотня, которые позволят разгрузить один из самых загруженных участков на МКАД и обеспечит выезд на МКАД автомобилистов с Южной рокады, —цитирует Загрутдинова агентство городских новостей «Москва».

Руководитель департамента добавил, что сейчас ведутся работы по реконструкции развязок на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе и с Осташковским шоссе.

Ранее Рафик Загрутдинов сообщил, что около 205 километров новых дорог построят в Москве в 2021–2023 годах.

Читайте также: Рафик Загрутдинов: Сусоколовское шоссе поедет быстрее