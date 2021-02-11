Водитель совершил наезд на стоящее транспортное средство на востоке Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Саратовская улица, 31 Карта всех событий

На востоке Москвы водитель совершил наезд на стоящее транспортное средство, из-за того что ему стало плохо. Об этом сообщили корреспонденту «Вечернее Москвы» в МВД столицы.

Отмечается, что водителю автомобиля стало плохо во время движения, из-за чего он наехал на другую машину. В результате столкновения автомобилист пострадал, уточнили в МВД. В настоящее время водителя осматривают медики.

По информации Telegram-канала столичного департамента транспорта, инцидент произошел на Саратовской улице в районе дома 31. Водитель протаранил машины, въезжая во двор, добавили в ведомстве.

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