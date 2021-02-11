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Водитель совершил наезд на стоящее транспортное средство на востоке Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Водитель совершил наезд на стоящее транспортное средство на востоке Москвы

Наталия Белова

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Саратовская улица, 31 Карта всех событий

На востоке Москвы водитель совершил наезд на стоящее транспортное средство, из-за того что ему стало плохо. Об этом сообщили корреспонденту «Вечернее Москвы» в МВД столицы.

Отмечается, что водителю автомобиля стало плохо во время движения, из-за чего он наехал на другую машину. В результате столкновения автомобилист пострадал, уточнили в МВД. В настоящее время водителя осматривают медики.

По информации Telegram-канала столичного департамента транспорта, инцидент произошел на Саратовской улице в районе дома 31. Водитель протаранил машины, въезжая во двор, добавили в ведомстве.

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