СК возбудил дело о хищении 267 миллиардов рублей вкладчиков банка

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Следственный комитет Российской Федерации устанавливает обстоятельства хищения денежных средств вкладчиков банка «Югра». Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили на сайте ведомства.

По данным следствия, с 2014 по 2017 годы мажоритарный акционер кредитного учреждения и руководители банка украли из организации 23,6 миллиарда рублей. Данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также следователи устанавливают обстоятельства кражи денежных средств вкладчиков банка. От действий обвиняемых пострадали более 16 тысяч человек, вклады которых превысили сумму страхового возмещения. Общая сумма ущерба составила свыше 267 миллиардов рублей.

По факту хищений возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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