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Десятилетний мальчик пострадал при падении с лошади на конноспортивной базе ЦСКА
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Десятилетний мальчик пострадал при падении с лошади на конноспортивной базе ЦСКА

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Дыбенко, 5 Карта всех событий

Маленький мальчик пострадал после падения с лошади на конноспортивной базе ЦСКА. Об этом рассказали в экстренных службах.

Десятилетний ребенок ударился головой, упав с лошади, и потерял сознание, уточнили в пресс-службе. Отмечается, что инцидент произошел на конноспортивной базе ЦСКА, которая расположена по адресу улица Дыбенко, дом 5.

По данным экстренных служб, на место были направлены сотрудники полиции и скорая помощь. По факту произошедшего ведется проверка, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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