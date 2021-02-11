Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Полицейский пострадал при спасении женщины из пожара в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Полицейский пострадал при спасении женщины из пожара в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Большой Коптевский проезд Карта всех событий

Полицейский пострадал при спасении женщины из пожара, прыгнув с ней в сугроб с четвертого этажа. Об этом говорится на сайте пресс-службы МВД России.

Утром в четверг, 11 февраля, в отделение МВД по району Аэропорт поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме в Большом Коптевском проезде. К месту происшествия были направлены старший сержант полиции Максим Кравченко и сержант полиции Владимир Скопцов.

Увидев дым в окнах квартиры на четвертом этаже, полицейские забежали в подъезд. На этаже из-за двери квартиры доносились крики о помощи. В пресс-службе рассказали, что сотрудник спас из огня женщину, прыгнув с ней из окна в снег.

— 25-летний Максим Кравченко мгновенно оценил обстановку и решил попасть в горящую квартиру с улицы, по балконам. Взобравшись на балкон четвертого этажа, он увидел там обессилевшую женщину. Полицейский вместе с ней перелез через ограждение. Сотрудник из последних сил держался за раскаленную перекладину, прижимая к себе женщину. Понимая, что иного способа спастись нет, они спрыгнули в сугроб, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

24-летний сержант полиции Владимир Скопцов в это время занялся эвакуацией жителей из горящего дома, отметили в ведомстве. Полицейский помог жителям выйти из дома и безопасно спуститься по лестнице.

— Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение о представлении к государственной награде старшего сержанта полиции Максима Кравченко и награждении ведомственной наградой сержанта полиции Владимира Скопцова за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность, — сообщила Ирина Волк.

Отмечается, что женщина и сотрудник полиции были госпитализированы с травмами и ожогами различной степени тяжести.

Читайте также: Обнаженный мужчина в Москве выпал из окна шестого этажа в сугроб и выжил

полицияспасателипожар
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Что общего у Уинстона Черчилля с Гарри Поттером

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит привозить и дарить хлам

Ольга Киселева
Ольга Киселева

Пора вновь заняться спортом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Петр Бирюков
Петр Бирюков

Убрать снег, утилизировать мусор: работа не останавливается

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Все мнения
О проекте