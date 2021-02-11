Полицейский пострадал при спасении женщины из пожара в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Большой Коптевский проезд Карта всех событий

Полицейский пострадал при спасении женщины из пожара, прыгнув с ней в сугроб с четвертого этажа. Об этом говорится на сайте пресс-службы МВД России.

Утром в четверг, 11 февраля, в отделение МВД по району Аэропорт поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме в Большом Коптевском проезде. К месту происшествия были направлены старший сержант полиции Максим Кравченко и сержант полиции Владимир Скопцов.

Увидев дым в окнах квартиры на четвертом этаже, полицейские забежали в подъезд. На этаже из-за двери квартиры доносились крики о помощи. В пресс-службе рассказали, что сотрудник спас из огня женщину, прыгнув с ней из окна в снег.

— 25-летний Максим Кравченко мгновенно оценил обстановку и решил попасть в горящую квартиру с улицы, по балконам. Взобравшись на балкон четвертого этажа, он увидел там обессилевшую женщину. Полицейский вместе с ней перелез через ограждение. Сотрудник из последних сил держался за раскаленную перекладину, прижимая к себе женщину. Понимая, что иного способа спастись нет, они спрыгнули в сугроб, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

24-летний сержант полиции Владимир Скопцов в это время занялся эвакуацией жителей из горящего дома, отметили в ведомстве. Полицейский помог жителям выйти из дома и безопасно спуститься по лестнице.

— Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение о представлении к государственной награде старшего сержанта полиции Максима Кравченко и награждении ведомственной наградой сержанта полиции Владимира Скопцова за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность, — сообщила Ирина Волк.

Отмечается, что женщина и сотрудник полиции были госпитализированы с травмами и ожогами различной степени тяжести.

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