ООН заявила о безальтернативности Минских соглашений

Фото: twitter.com/reallAssaf

Минские соглашения являются единственной основой для урегулирования ситуации на Украине. Об этом в четверг, 11 февраля, заявил заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

ООН призвала стороны их исполнять, сообщает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: ООН прокомментировала продление договора СНВ-3