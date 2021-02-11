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Названа дата проведения Мюнхенской конференции по безопасности
Фото: flickr.com/Caribb

Названа дата проведения Мюнхенской конференции по безопасности

Кирилл Николаев

В мире

Мюнхенская конференция по безопасности состоится в онлайн-формате 19 февраля. Об этом сообщило немецкое агентство DPA.

Ожидается, что в конференции примет участие президент США Джо Байден. Данную информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, Байден выступит на тему важности трансатлантических связей.

Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале в Мюнхене. На форуме собираются мировые лидеры, политики и эксперты, они обсуждают актуальные вопросы международной политики.

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