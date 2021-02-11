Названа дата проведения Мюнхенской конференции по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности состоится в онлайн-формате 19 февраля. Об этом сообщило немецкое агентство DPA.
Ожидается, что в конференции примет участие президент США Джо Байден. Данную информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, Байден выступит на тему важности трансатлантических связей.
Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале в Мюнхене. На форуме собираются мировые лидеры, политики и эксперты, они обсуждают актуальные вопросы международной политики.
Читайте также: МИД России предостерег Евросоюз от новых санкций