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МИД России предостерег Евросоюз от новых санкций
Фото: МИД РФ

МИД России предостерег Евросоюз от новых санкций

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Москва предостерегает Брюссель от введения новых санкций в отношении Российской Федерации. Об этом в четверг, 11 февраля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, на санкции Евросоюза (ЕС) последует соразмерный ответ. Она отметила, что подобное решение ЕС будет особенно цинично выглядеть на фоне тотального игнорирования Брюсселем нарушений прав русскоязычного населения и СМИ в странах союза.

— Мы призываем ЕС вернуться к равноправному, конструктивному диалогу, — цитирует Захарову ТАСС.

Ранее в МИД предположили, что Запад планирует ограниченные ядерные войны. Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Россия категорически отвергает концепцию ограниченной ядерной войны, а также не согласна с попытками приписать Москве «идеи в духе эскалации для деэскалации».

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