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Сергей Лавров заявил о попытках Запада сделать Россию «послушной» страной
Фото: МИД РФ

Сергей Лавров заявил о попытках Запада сделать Россию «послушной» страной

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Запад хочет сделать Россию «послушной» страной. Об этом в среду, 10 февраля, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

По его словам, любые попытки России отстаивать свое право на независимую внешнюю политику и защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление западных стран.

— И хотят, чтобы Россия, по большому счету, была «удобной» территорией для продвижения их собственных интересов и в сфере безопасности, и в сфере экономики, и в сфере общественно-политической, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Он подчеркнул, что опыт российских дипломатов важно использовать для продвижения внешнеполитического курса России.

Ранее Лавров заявил, что текущие отношения России и Евросоюза нельзя назвать здоровыми и нормальными.

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