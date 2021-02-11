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Сергей Собянин надеется, что в Москве сохранится тренд на улучшение ситуации с коронавирусом
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сергей Собянин надеется, что в Москве сохранится тренд на улучшение ситуации с коронавирусом

Анастасия Волоснова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на сохранение тренда на улучшение ситуации с COVID-19 в Москве. Об этом глава города рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Сергей Собянин сообщил, что возможный всплеск заболеваемости в столице не будет серьезным.

— Если даже будет какой-то всплеск, то он не будет критичным. Мы его переживем и дальше будем выходить из пандемии и заниматься привычными делами, и вести привычный образ жизни, — отметил глава города.

По словам мэра, эпидемиологическая ситуация в столице будет улучшаться, судя по количеству переболевших и желающих вакцинироваться.

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