Сергей Собянин рассказал о новом оборудовании для столичных больниц

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городские больницы были закуплены новые портативные аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом глава города написал в Twitter-аккаунте в среду, 10 февраля.

Он отметил, что недавно были закуплены аппараты УЗИ с дистанционной передачей данных для бригад скорой помощи. А теперь в перечне приобретенного оборудования оказались новые аппараты ИВЛ.

— Они хорошо зарекомендовали себя при пандемии коронавируса, тяжелых черепно-мозговых травмах, инсультах, — отметил столичный мэр

Сергей Собянин добавил, что новые аппараты превосходят старые модели. Помощь должна быть не только быстрой, но и высокотехнологичной, подчеркнул глава города.

Недавно рассказывал, что мы закупили для скорой аппараты УЗИ с дистанционной передачей данных. А теперь ещё и портативные аппараты искусственной вентиляции лёгких. Они хорошо зарекомендовали себя при #covid19, тяжёлых черепно-мозговых травмах, инсультах. pic.twitter.com/mjzNUgGFHk — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 10, 2021

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