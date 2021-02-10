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Сергей Собянин рассказал о новом оборудовании для столичных больниц
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сергей Собянин рассказал о новом оборудовании для столичных больниц

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городские больницы были закуплены новые портативные аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом глава города написал в Twitter-аккаунте в среду, 10 февраля.

Он отметил, что недавно были закуплены аппараты УЗИ с дистанционной передачей данных для бригад скорой помощи. А теперь в перечне приобретенного оборудования оказались новые аппараты ИВЛ.

— Они хорошо зарекомендовали себя при пандемии коронавируса, тяжелых черепно-мозговых травмах, инсультах, — отметил столичный мэр

Сергей Собянин добавил, что новые аппараты превосходят старые модели. Помощь должна быть не только быстрой, но и высокотехнологичной, подчеркнул глава города.

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медицинское оборудованиеСергей Собянинздравоохранение
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