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Полиция обнаружила мумифицированное тело женщины в центре Москвы
Фото: Pixabay / Fleimax

Полиция обнаружила мумифицированное тело женщины в центре Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Центральный административный округ, Таганский район Карта всех событий

В квартире в центре Москвы обнаружили мумифицированное тело женщины. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

Тело женщины было найдено в доме по Ковровому переулку в Таганском районе столицы. Из квартиры начал идти неприятный запах, из-за чего коммунальщики вскрыли дверь. Уточняется, что операцию провели в присутствии полиции.

— На диване в комнате обнаружено мумифицированное тело женщины 1940 года рождения, жившей в этой квартире. Ее смерть наступила около трех месяцев назад, — пояснили в органах.

Специалисты начали устанавливать причину смерти женщины, ее тело было доставлено в морг, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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