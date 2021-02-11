СМИ: Сотрудник кондитерской фабрики в Москве скончался на работе

Фото: «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, 2-й Новокузнецкий переулок Карта всех событий

На кондитерской фабрике в центре Москвы скончался сотрудник. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информация об умершем поступила в полицию днем в среду, 10 февраля. По предварительной информации, на кондитерской фабрике «Рот Фронт» во 2-м Новокузнецком переулке скончался грузчик.

— На территории предприятия обнаружено тело 64-летнего москвича, работавшего на фабрике грузчиком. Следов насилия не выявили, — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

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