СМИ: Сотрудник кондитерской фабрики в Москве скончался на работе
На кондитерской фабрике в центре Москвы скончался сотрудник. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Информация об умершем поступила в полицию днем в среду, 10 февраля. По предварительной информации, на кондитерской фабрике «Рот Фронт» во 2-м Новокузнецком переулке скончался грузчик.
— На территории предприятия обнаружено тело 64-летнего москвича, работавшего на фабрике грузчиком. Следов насилия не выявили, — говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.
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