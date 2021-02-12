Свергнувшие власть в Мьянме военные помиловали более 23 тысяч заключенных

Фото: mil.ru / Министерство обороны РФ

Более 23 тысяч заключенных в Мьянме будут помилованы. Об этом говорится заявлении главнокомандующего вооруженными силами страны старшего генерала Мин Аун Хлайна.

Согласно документу, Мьянма создает новое демократическое государство, которое будет основываться на мире, порядке и развитии. В этой связи для «превращения» арестантов в порядочных людей, а также для того, чтобы «порадовать общественность», будет принят ряд мер.

— Совет государственного управления, согласно конституции, издал указ об амнистии наказаний, полученных до 31 января 2021 года за любые правонарушения, — приводит ТАСС выдержку из заявления.

В общей сложности помилование коснется 23 314 заключенных. Арестантам, которым назначили высшую меру наказания, заменят ее на пожизненный тюремный срок (50 лет) без возможности освобождения. Отбывающие пожизненный срок вместо этого будут сидеть 40 лет. Тем, кого осудили на 40 лет и меньше, сократят срок заключения на четверть.

Напомним, 1 февраля военнослужащие в Мьянме объявили о введении чрезвычайного положения на один год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. В результате были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства.

Уже несколько дней в республике идут протесты против госпереворота, митингующих задерживают. По информации Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, под стражей все еще находятся 262 человека.

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