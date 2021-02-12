Кравчук объяснил нежелание Украины предоставить автономию Донбассу

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Украина не может предоставить широкую автономию Донбассу из-за продолжающегося вооруженного столкновения. Об этом заявил первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По его мнению, киевские власти не готовы к федерализации страны, поскольку опасаются разрушения государства.

— Если сегодня, во время вооруженного конфликта, ситуации с Крымом вдруг сказать «вы свободны, хотите — участвуйте, хотите — не участвуйте в отношениях с Украиной», то страна станет трещать по швам, — сказал политик в интервью «Ленте.ру».

Кравчук уточнил, что страна в принципе на сегодняшний день не готова к федерализации в связи с разрозненностью регионов. Многие из них не совпадают по политическим, социальным, языковым и религиозным воззрениям. Все это сначала должно быть приведено к «общему знаменателю», полагает экс-глава государства.

Когда эти условия будут соблюдены, выработаются специфичные для Украины принципы федерализации. Их в свою очередь можно будет представить на обсуждение граждан, хотя до этого также нужно прекратить войну в Донбассе, добавил Кравчук.

Напомним, в конце января Леонид Кравчук предложил провести референдум по статусу Крыма, который на Украине считают своей оккупированной территорией, а также Донбасса. Политик выразил мнение, что граждане должны высказаться, считают ли они необходимым возвращение этих территорий под контроль Киева.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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