Новые «птичьи рестораны» появились в Терлецком лесопарке

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сотрудники Мосприроды вместе с молодежными активистами провели акцию «Птица-синица», в рамках которой изготовили и развесили в Терлецком лесопарке кормушки для птиц.

Неравнодушные к судьбе зимующих птиц участники акции сделали кормушки из древесных материалов и украсили их рисунками на тему природы.

Особую актуальность кормушки приобретают во время сильных морозов и глубокого снега, когда птицам тяжело самостоятельно найти еду. Помимо этого, к концу зимы природные источники корма практически иссякают.

Подкормить птиц можно нежареными и несолеными семенами подсолнечника, орехами, просом или овсом, также в кормушки можно положить сушеную рябину и боярышник, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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