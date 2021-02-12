Новые «птичьи рестораны» появились в Терлецком лесопарке
Сотрудники Мосприроды вместе с молодежными активистами провели акцию «Птица-синица», в рамках которой изготовили и развесили в Терлецком лесопарке кормушки для птиц.
Неравнодушные к судьбе зимующих птиц участники акции сделали кормушки из древесных материалов и украсили их рисунками на тему природы.
Особую актуальность кормушки приобретают во время сильных морозов и глубокого снега, когда птицам тяжело самостоятельно найти еду. Помимо этого, к концу зимы природные источники корма практически иссякают.
Подкормить птиц можно нежареными и несолеными семенами подсолнечника, орехами, просом или овсом, также в кормушки можно положить сушеную рябину и боярышник, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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