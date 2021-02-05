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Орнитолог рассказала, чем подкармливать птиц в морозы
Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Орнитолог рассказала, чем подкармливать птиц в морозы

Анастасия Колоскова

Общество

Ветеринар-орнитолог Наталья Анисимова рассказала, что в морозы птиц можно подкармливать салом или семечками.

— Так как сейчас холодно, лесным мелким птичкам, которых можно подкармливать через кормушки, надо давать в основном зерно. Может быть, сейчас, в зимний период, должны преобладать больше семечки, потому что это более жирная еда. Таким птицам, как, например, синички, которые весной питаются насекомыми, можно дополнительно давать сало, — цитирует Анисимову агентство городских новостей «Москва».

При этом специалист отметила, что кормить птиц можно только свежим салом, в котором нет соли, чеснока и каких-либо других приправ.

Ранее специалисты Мосприроды сделали подборку экокормушек для птиц, которые можно смастерить из природных материалов.

Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что аномально низкие температуры воздуха продержатся в европейской части России до конца рабочей недели — до 12 февраля.

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