Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Один человек погиб при пожаре в Троицком административном округе
Фото: twitter.com/emercom_press

Один человек погиб при пожаре в Троицком административном округе

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Вороновское, деревня Юрьевка, 111АКарта всех событий

При пожаре в частном доме в Троицком административном округе погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Москве в пятницу, 12 февраля.

Уточняется, что пожар произошел в деревне Юрьевке, дом 111. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. Одной женщине удалось спастись, выпрыгнув из окна еще до приезда спасателей.

После ликвидации пожара в доме обнаружен один погибший, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Житель Подмосковья украл машину у знакомого, задолжавшего ему три тысячи рублей

тушение пожарапожарпогибший
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва кабацкая: не требуйте долива после отстоя

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Что общего у Уинстона Черчилля с Гарри Поттером

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит привозить и дарить хлам

Ольга Киселева
Ольга Киселева

Пора вновь заняться спортом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Петр Бирюков
Петр Бирюков

Убрать снег, утилизировать мусор: работа не останавливается

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Все мнения
О проекте