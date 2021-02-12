Один человек погиб при пожаре в Троицком административном округе

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Россия, Москва, поселение Вороновское, деревня Юрьевка, 111А Карта всех событий

При пожаре в частном доме в Троицком административном округе погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Москве в пятницу, 12 февраля.

Уточняется, что пожар произошел в деревне Юрьевке, дом 111. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. Одной женщине удалось спастись, выпрыгнув из окна еще до приезда спасателей.

После ликвидации пожара в доме обнаружен один погибший, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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