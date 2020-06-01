«Отбиваюсь от них молитвами»: Савичева рассказала о своем отношении к магии

Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Певица Юлия Савичева призналась, что всегда с особым вниманием присматривается ко всякого рода магическим знакам, которые встречаются на ее пути.

Так, по словам артистки, ей удается избегать негативных моментов в жизни.

— Я очень чувствительна к магии. Я верующий человек, и когда дело касается темных сил, мне начинают сниться сны: как меня засасывают эти потусторонние силы, а я отбиваюсь от них молитвами, — поделилась Савичева.

Ранее певица уже высказывалась в своем Instagram-аккаунте о том, что ей иногда снятся вещие сны. Однажды во сне она сама себе предсказала дату родов.

Певица также рассказала, что просила Бога о пополнении в семье, когда после потери первенца много лет не могла забеременеть. Летом 2017-го она родила здоровую дочку Анну, которая сейчас живет в Португалии с дедушкой и бабушкой. Из-за напряженного графика Савичева вместе с мужем Александром Аршиновым не могут все время находиться с дочкой в Москве.

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