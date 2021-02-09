«Адское логово»: Савичева рассказала, почему больше не работает с продюсером Фадеевым

Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Певица Юлия Савичева рассказала, почему несколько лет назад прекратила сотрудничество с продюсерским центром Максима Фадеева. Этим она поделилась в интервью порталу 7days.ru.

Так, по словам знаменитости, продюсер был для нее как второй отец. По его совету она пошла на «Фабрику звезд», которая и стала для исполнительницы трамплином к успеху.

Савичева отметила, что в какой-то момент Фадеев стал от нее отдаляться. Певица уже не могла, как раньше, позвонить ему в любое время и поговорить по душам. Продюсеру стали говорить про нее много лживых фактов. Когда она попыталась с ним связаться, он обвинил ее в обмане.

— Миллион раз думала, что я могла сделать такого ужасного, что вызвало в нем такие эмоции. Только спустя время поняла, что происходит. Его продюсерский центр — это адское логово, — подчеркнула Савичева.

Ранее певица рассказала поклонникам, как проходило ее детство после переезда в Москву в возрасте шести лет.

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