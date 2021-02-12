Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Минтай подешевел на Дальнем Востоке до минимума за последние несколько лет
Фото: «Вечерняя Москва»

Минтай подешевел на Дальнем Востоке до минимума за последние несколько лет

Ростислав Зубков

Товары

Оптовая стоимость минтая на Дальнем Востоке упала до минимальных значений за последние несколько лет. Об этом свидетельствуют данные ФГУП «Нацрыбресурсы» (предприятие, подведомственное Росрыболовству).

Так, в начале февраля 2021 года килограмм минтая в опте подешевел до 65 рублей на Дальнем Востоке. Еще год назад он стоил 102 рубля за килограмм. В центральной части России килограмм минтая тоже дешевеет — с 123 до 85 рублей.

По словам главы Рыбного союза Александра Панина, в декабре прошлого года контракты на закупку минтая между рыбаками и переработчиками действительно заключались по цене 65 рублей за килограмм. Это практически исторический минимум по стоимости за последние годы, пояснил Панин.

Однако на сегодняшний день минтай немного прибавил в цене. На Дальнем Востоке его предлагают по 80–85 рублей за килограмм, пишет РБК.

Читайте также: Названа самая полезная рыба

ценаМинтайрыба
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва кабацкая: не требуйте долива после отстоя

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Что общего у Уинстона Черчилля с Гарри Поттером

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит привозить и дарить хлам

Ольга Киселева
Ольга Киселева

Пора вновь заняться спортом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Петр Бирюков
Петр Бирюков

Убрать снег, утилизировать мусор: работа не останавливается

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Все мнения
О проекте