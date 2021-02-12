Минтай подешевел на Дальнем Востоке до минимума за последние несколько лет

Фото: «Вечерняя Москва»

Оптовая стоимость минтая на Дальнем Востоке упала до минимальных значений за последние несколько лет. Об этом свидетельствуют данные ФГУП «Нацрыбресурсы» (предприятие, подведомственное Росрыболовству).

Так, в начале февраля 2021 года килограмм минтая в опте подешевел до 65 рублей на Дальнем Востоке. Еще год назад он стоил 102 рубля за килограмм. В центральной части России килограмм минтая тоже дешевеет — с 123 до 85 рублей.

По словам главы Рыбного союза Александра Панина, в декабре прошлого года контракты на закупку минтая между рыбаками и переработчиками действительно заключались по цене 65 рублей за килограмм. Это практически исторический минимум по стоимости за последние годы, пояснил Панин.

Однако на сегодняшний день минтай немного прибавил в цене. На Дальнем Востоке его предлагают по 80–85 рублей за килограмм, пишет РБК.

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