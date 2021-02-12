Минтай подешевел на Дальнем Востоке до минимума за последние несколько лет
Оптовая стоимость минтая на Дальнем Востоке упала до минимальных значений за последние несколько лет. Об этом свидетельствуют данные ФГУП «Нацрыбресурсы» (предприятие, подведомственное Росрыболовству).
Так, в начале февраля 2021 года килограмм минтая в опте подешевел до 65 рублей на Дальнем Востоке. Еще год назад он стоил 102 рубля за килограмм. В центральной части России килограмм минтая тоже дешевеет — с 123 до 85 рублей.
По словам главы Рыбного союза Александра Панина, в декабре прошлого года контракты на закупку минтая между рыбаками и переработчиками действительно заключались по цене 65 рублей за килограмм. Это практически исторический минимум по стоимости за последние годы, пояснил Панин.
Однако на сегодняшний день минтай немного прибавил в цене. На Дальнем Востоке его предлагают по 80–85 рублей за килограмм, пишет РБК.
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