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Задержаны еще два участника банды Басаева и Хаттаба
Фото: moscow.sledcom.ru

Задержаны еще два участника банды Басаева и Хаттаба

Ростислав Зубков

Происшествия

Задержаны еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба, принимавшие участие во вторжении в Дагестан в 1999 году. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили Следственный комитет и ФСБ России.

По данным ведомств, речь идет об уроженцах и жителях Ставрополья Ахмете Терекбаеве (1968 года рождения) и Арифулле Авезове (1971 года рождения). Им предъявят обвинение по трем статьям УК РФ: «Посягательство на жизнь военнослужащих», «Бандитизм» и «Вооруженный мятеж».

В настоящее время задержанные находятся на допросе у следователя, устанавливаются их роли в бандитской группировке.

СПРАВКА «ВМ»

В августе — сентябре 1999 года бандиты во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом совершили вооруженный мятеж в Дагестане, в результате которого погибли свыше 280 и пострадали более 800 военнослужащих, правоохранителей и гражданских. По уголовному делу в федеральный и международный розыск были объявлены 28 человек.

С 1999-го за совершение данных преступлений были осуждены на разные сроки более 80 участников атаки. При этом уголовное преследование в отношении семи боевиков, включая Басаева, прекращено в связи с их смертью.

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