Москвичам рассказали, в какие музеи и выставочные залы дети могут пойти бесплатно

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Столичные школьники и учащиеся колледжей смогут бесплатно познакомиться с историей космоса, рассмотреть древние артефакты и многое другое в рамках проекта «Музеи — детям». После длительного перерыва, связанного с эпидемической ситуацией в столице, учреждения возобновили работу и открыли свои двери для посетителей.

Для того чтобы пройти в музей, ребятам нужно обратиться в кассу с вывеской «Здесь школьник может получить бесплатный билет» и приложить карту москвича или идентификатор сервиса «Москвенок».

По словам генерального директора ГУП «Московский социальный регистр» Ивана Бутурлина, благодаря проекту школьники и студенты колледжей смогут бесплатно посещать культурные мероприятия весь год.

— А у преподавателей есть возможность проводить в музеях и выставочных залах тематические внеклассные занятия, которые позволяют разнообразить и дополнить школьную программу, — цитирует Бутурлина официальный сайт мэра Москвы.

По карте москвича и идентификаторам сервиса «Москвенок» ребята смогут бесплатно посетить 103 площадки музеев и выставочных залов. Так, им доступны постоянные и тематические выставки Музея Москвы и его филиалов — Музея археологии Москвы, музея истории «Лефортово» и Центра Гиляровского.

Кроме того, экспонаты музея-панорамы «Бородинская битва» познакомят подростков с историей Отечественной войны 1812 года. Также одним из наиболее популярных среди учащихся остается Дарвиновский музей, чьи экспонаты интересны не только младшим школьникам, но и старшеклассникам.

Помимо этого, биологический музей имени К. А. Тимирязева предлагает своим посетителям рассмотреть гербарии редких растений, коллекцию минералов, анималистические скульптуры и другие экспонаты.

Ежегодно к городскому проекту «Музеи — детям» присоединяются новые культурные учреждения. В 2020 году его партнерами стали Музей военной формы, музей военной истории «Стрелецкие палаты», Еврейский музей и центр толерантности, музей «Огни Москвы», Музей Международного нумизматического клуба, Музей техники Вадима Задорожного и Дом-музей Матвея Муравьева-Апостола.

Уточняется, что за день ребята могут бесплатно посетить несколько музеев, но в каждом из них в течение дня выдают только один бесплатный билет. Если подростки захотят сходить в один музей утром, а в другой — вечером, то им необходимо сохранить билет и пройти по нему повторно.

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