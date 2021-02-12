Музей Победы вновь запустит бесплатные автобусы после пандемии

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Впервые после начала пандемии коронавируса Музей Победы запустит бесплатные автобусы в субботу, 13 февраля, в 12:00. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Автобус можно узнать по логотипу «Еду в Музей Победы!» и фотографиям диорамного комплекса. Посетители смогут бесплатно добраться до входа в музей и кинотеатр «Поклонка» в выходные и праздники — с 10:00 до 23:30.

— Мы очень рады вновь встречать гостей в стенах музея. Убеждены, что никакой интернет и виртуальная реальность не заменят живое посещение, тот эмоциональный контакт, который возникает при погружении в атмосферу исторической эпохи, знакомством с подлинными раритетами или шедеврами. И мы делаем все возможное, чтобы нашим гостям, среди которых много и мам с детьми, и пожилых людей, было легче к нам попасть, — отметили в пресс-службе Музея Победы.

Добавляется, что автобусы будут курсировать каждые 20 минут от станции метро «Парк Победы».

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