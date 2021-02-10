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Музей Победы запустил онлайн-телевидение с познавательными рубриками
Фото: пресс-служба Музея Победы

Музей Победы запустил онлайн-телевидение с познавательными рубриками

Анастасия Волоснова

Город

В Музее Победы стартовал проект онлайн-телевидения в среду, 10 февраля. Об этом заявил директор музея Александр Школьник на международной конференции «Музей в информационном пространстве».

Отмечается, что в рамках проекта «онлайн-телевидения Музея Победы» будут проводить ежедневные онлайн-мероприятия и образовательные программы.

— Прошлый год заставил нас по-настоящему выйти в онлайн-пространство, искать новые форматы и осваивать новые технологии. И хотя мы перешли уже в режим нормальной работы, все что возникло, зародилось интересного и полезного за это время, уже никогда не исчезнет, останется жить с нами. И главное, мы не хотим терять нашу интернет-аудиторию, среди которой много пользователей из других регионов, — рассказал о причинах запуска нового формата директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

На платформе будут рассказывать об интересных экспонатах и выставках музея. Отдельные рубрике посветят живописи, вооружению, технике и другим предметам истории. Для зрителей откроют-онлайн-кинотеатр и введут программу «Мастерская Победы». Первыми программами на онлайн-телевидении станут сюжеты о Вале Котике и Зине Портновой, диорамах в музее, пистолетах Нагане и другое.

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