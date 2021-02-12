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Около 13,5 тысячи единиц техники и 60 тысяч рабочих задействованы в уборке снега в Москве
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Около 13,5 тысячи единиц техники и 60 тысяч рабочих задействованы в уборке снега в Москве

Юлия Ямпольская

Город

В столице в уборке снега задействованы 13,5 тысячи единиц техники и 60 тысяч рабочих. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, городские службы работают круглосуточно из-за снегопада. Специалисты приступили к уборке города еще ночью.

— Снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации, — уточнил Петр Бирюков.

Он также добавил, что в 05:00 коммунальная техника приступила к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Следующее подметание планируется в 10:00.

Водителей призвали с пониманием отнестись к работе коммунальной техники и не препятствовать ее движению на дорогах. Кроме того, горожанам рекомендовали отменить поездки на личном транспорте, а в случае их необходимости — соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Читайте также: Сергей Собянин: Для уборки снега будут выведены все службы Комплекса городского хозяйства

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